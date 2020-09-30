Спортивную площадку благоустроили в деревне Поречье Великолукского района
В деревне Поречье Великолукского района привели в порядок спортивную площадку на улице Советской. Об этом пишет районная газета «Наш путь».
Работы по благоустройству спортивного объекта завершились сегодня. Здесь установили футбольные ворота, волейбольную сетку, скамейки и урны. Также выполнены работы по устройству основания площадки и ограждения, укладке искусственного покрытия.
Благоустройство спортивной площадки в сельской местности стало возможным благодаря реализации национальных проектов на территории Псковской области.