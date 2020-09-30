«Уроки цифры» пройдут в школах Псковской области

22:38, 30 сентября 2020, ПАИ

«Уроки цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» пройдут в школах Псковской области в начале октября, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию.

«Уроки цифры» в современных компьютерных классах, оборудование для которых поступило в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» смогут провести в 69 образовательных учреждениях региона.

Урок разработали специалисты Сбербанка для проведения в очном или дистанционном формате и прошел экспертизу Министерства Просвещения РФ. Урок может быть проведен как для отдельного класса, так и родителями с детьми самостоятельно.

Сценарии уроков, презентационные и методические материалы, а также видео и онлайн-тренажеры для самостоятельного прохождения доступны для скачивания на сайте урокцифры.рф. Тренажер доступен для прохождения с компьютера, планшета или мобильного телефона.

«Уроки цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» рассказывает детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Он состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 28 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России.