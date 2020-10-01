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Общество

Коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа — ученые

Ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция оказалась смертоноснее, чем испанский грипп. К такому выводу пришли исследователи из США, пишет газета «Известия».

По расчетам ученых, испанский грипп увеличил смертность в три раза, а коронавирус - в четыре. Российские эксперты согласны с оценками коллег, однако уверены, что окончательные выводы можно будет сделать после окончания нынешней пандемии.

«Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено «испанкой».

Данные относительно коронавируса пока что нельзя считать стопроцентно точными, даже если опираться на данные тестов на антитела.

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