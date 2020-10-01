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Общество

12 тысяч саженцев ели высадили в Гдовском районе

Фото: Гдовская заря

В Гдовском районе высадили 12 тысяч саженцев ели. Посадкой молодых деревьев занимались на старой вырубке, у деревни Волосово Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря».

На четырех гектарах, выпиленных заготовителями, была произведена плановая рубка, территория была вычищена и почва подготовлена к посадкам. В мероприятии по лесовосстановлению приняли участие Черневское, Дубровское, Полновское, Гдовское и Партизанское лесничества.

Вместе с работниками лесного хозяйства на посадке были и работники противопожарного лесного центра из Гдова и из Пскова. Общими силами в этот день было высажено 12 тысяч саженцев двухлетней ели. Эта акция не является единичной, поскольку работники лесного хозяйства регулярно дают жизнь новым лесам и рощам.

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