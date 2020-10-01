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Общество

Для встречи Нового года россияне рассматривают Калининград, Казань и Санкт-Петербург

На Новый год большая часть россиян планирует отдохнуть в пределах страны. Активнее всего для встречи Нового года рассматривают Калининград, Казань и Санкт-Петербург, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на аналитиков «Wildberries Авиабилеты».

Жители Пскова могут добраться в Калининград или на поезде по маршруту Санкт-Петербург - Калининград, следующем через Дно, или самолетом. 23 июня авиарейсы связали Псков с городом у Балтийского моря. Перевозчиком на этих направлениях выступает авиакомпания «РусЛайн». А 26 августа по направлению Псков — Калининград добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ». 

Зафиксирован резкий всплеск интереса к поездкам в Красноярск (рост в 3,5 раза), Новосибирск (почти в 2 раза), Екатеринбург (на 55%), а также набирающий популярность с начала этого лета Владивосток (на 50%). Из зарубежных направлений на Новый год пользователи активно ищут билеты на Пхукет (рост поисковых запросов почти в 3 раза в сентябре) и в Анталью (на 14%).

Топ поисковых запросов на зимние каникулы, с которыми пользователи обращаются к Aviasales, также возглавляют Россия, Таиланд и Турция. Чуть реже россияне рассматривают на эти даты такие направления, как ОАЭ и США.

Среди туристических направлений в период с 30 декабря по 10 января  наиболее часто россияне рассматривают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск и Екатеринбург, подсчитали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. А среди зарубежных стран чаще ищут авиабилеты в Турцию, Таиланд, ОАЭ, Италию, Мальдивы, США, Узбекистан, Чехию, Танзанию и Египет.

 

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