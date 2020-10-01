Мошенница из Пскова оставила без денег и шуб 15 девушек по всей России

12:04, 01 октября 2020, ПАИ

Интернет-мошенница из Пскова оставила клиенток без денег и шуб. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля по сентябрь 27-летняя безработная псковичка под предлогом продажи меховых изделий на страничке в соцсети обокрала потенциальных покупательниц на 300 тысяч рублей.

Подозреваемая размещала в социальных сетях объявления о продаже шуб, требовала у клиенток предоплату. Заказчицы переводили деньги, но меха не получали.

От действий злоумышленницы пострадали более 15 девушек по всей стране.