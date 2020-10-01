Скрытый эскиз под «Джокондой» да Винчи обнаружил французский ученый
На картине «Джоконда» Леонардо да Винчи французский ученый Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на издание Artnet News.
Котт приступил к исследованию снимка картины в 2004 году, фотографию сделали с помощью инфракрасного света. Это помогло выявить под слоем краски ранее скрытые детали.
Ученому удалось выяснить, что на холсте изначально сделали набросок с помощью древесного угля и трафарета: ранняя поза девушки была другой. Она сидела вполоборота и смотрела в сторону, но Леонардо да Винчи развернул портрет лицом к зрителям.
Кроме того, француз заметил деталь на волосах, которая напоминает заколку, но в то время, по словам эксперта, во Флоренции такое украшение не носили. Ученый уверен, что этой деталью художник хотел предать девушке божественный образ.