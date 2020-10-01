Скрытый эскиз под «Джокондой» да Винчи обнаружил французский ученый

12:32, 01 октября 2020, ПАИ

На картине «Джоконда» Леонардо да Винчи французский ученый Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на издание Artnet News.

Котт приступил к исследованию снимка картины в 2004 году, фотографию сделали с помощью инфракрасного света. Это помогло выявить под слоем краски ранее скрытые детали.

Ученому удалось выяснить, что на холсте изначально сделали набросок с помощью древесного угля и трафарета: ранняя поза девушки была другой. Она сидела вполоборота и смотрела в сторону, но Леонардо да Винчи развернул портрет лицом к зрителям.

Кроме того, француз заметил деталь на волосах, которая напоминает заколку, но в то время, по словам эксперта, во Флоренции такое украшение не носили. Ученый уверен, что этой деталью художник хотел предать девушке божественный образ.