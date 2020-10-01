Андрей Калинин рассказал, как стать радиоведущим

14:57, 01 октября 2020, ПАИ

1 октября руководитель по радиовещанию «7 Неба» Андрей Калинин в эфире ПАИ-live рассказал, какие навыки нужно иметь, чтобы стать радиоведущим.

«Желание работать на радио возникает у большинства людей примерно с 16 лет, когда ребята хотят что-то сказать миру», – говорит Андрей Калинин.

Руководитель радиостанции отмечает, что процесс выбора радиоведущего складывается из того, что сначала нужно смотреть на голос человека, а потом на его личность, может ли он быть интересен зрителю и чем именно.

«У каждого радиоведущего своя программа и задача. Это образ мышления, в первую очередь. Есть такие моменты, когда образ мышления должен совпадать с теми словами, которые человек говорит, чтобы не было разброса. Нужно продумывать, чтобы твоя мысль сразу доходила до слушателя особенным образом, цепляя его нотки. Еще один важный момент — это харизма. Пусть он внешне не цепляет, но голос и манера говорить должны быть на высоте», – отметил Андрей Калинин.

Также он заметил, что кому-то нужен час для того, чтобы проработать голос перед эфиром, а кто-то с ходу может начать говорить и цеплять. Человеку необязательно нужно быть оригинальным в эфирах, ему просто нужно что-то озвучивать, подчеркнул Андрей Калинин.

«Наши радиоведущие стали действительно очень успешными. Очень много тех, кто был на радио, стал телезвездой. Например, Вячеслав Локов, который сейчас работает в Москве на «МИР-ТВ». Сейчас те, кто трудится в эфире, уже состоялись на своей работе, для них радио – адреналин. Это когда по ту сторону эфира порядка 100 тысяч человек внимательно слушают все твои вздохи, позывы, и вот это людей сажает на необычные вещи, они уходят в другое психологическое состояние», – отметил редактор «7 Неба».

«Если хочешь побеждать – отличайся. Если ты делаешь, как все, но немного по-другому, то тебя ждет успех», – заключил Андрей Калинин.