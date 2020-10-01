Владимир Папорт: Самоуверенность псковичей за рулем приводит к ДТП

14:48, 01 октября 2020, ПАИ

Самоуверенность псковичей за рулем приводит к ДТП, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Пскову УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт. Об этом с пресс-конференции 1 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы всеми методами пытаемся внушить водителям мысль о последствиях такого ошибочного поведения, которое в итоге заканчивается происшествием», - отметил Папорт, добавив при этом, что в городе остались «проблемные участки», где ДТП происходят чаще.

«Хочу извиниться перед жителями за неудобства, связанные с ремонтом улиц. Но окончательная картина уже видна, и в итоге мы будем ездить по хорошим дорогам», - уверен начальник ГИБДД.

Владимир Папорт также сообщил, что в Пскове число ДТП сократилось на 11%, в том числе уменьшилось количество аварий с ранеными, погибшими и детьми (на 26%). Однако увеличилось число псковичей, которые позволяют себе сесть за руль в нетрезвом виде. В этом году по вине пьяных автомобилистов в городе произошло 16 ДТП.

В этом году уже задержано более 320 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 58 - повторно. «Пьяный водитель за рулем - это будущий преступник», - подчеркнул Папорт.