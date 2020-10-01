Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
Уборка города и работа подрядчиков, снос старых и не очень детских площадок, ремонт дворов и вандализм стали темой разговора с заместителем главы администрации Пскова Еленой Жгут в эфире ПАИ-live.
Елена Жгут рассказала, сколько детских площадок должно быть убрано и почему, как подрядчики справляются со своей работой, а если нет, сколько заплатили денег в городской бюджет, почему накал страстей вокруг спила старых деревьев поугас и почему активные псковичи следят за ремонтом своих дворов.