Отопительный сезон в Пскове начался в плановом режиме

16:14, 01 октября 2020, ПАИ

Отопительный сезон в Пскове начался в плановом режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Взаимодействие МП «Псковские тепловые сети» и управляющих компаний Пскова на этапе подачи тепла в многоквартирные жилые дома обсудили участники рабочего совещания с руководителями УК, которое состоялось 1 октября в Управлении городского хозяйства администрации Пскова.

Как сообщил представитель МП «ПТС», согласно постановлению администрации города отопительный период в этом году начался 28 сентября. Все котельные и иные теплоисточники введены в эксплуатацию, начата подача тепла в многоквартирные жилые дома.

Так, по состоянию на 29 сентября теплоноситель был подан в отдаленные районы города (котельные «Лесхоз», «Дорпрогресс», «Псковкирпич») и социальные объекты, расположенные в жилых домах. 30 сентября теплоноситель поступил в районы Овсище, ДЭУ, дома на улице Кислякова, отдельные части ближнего Завеличья и старого Запсковья, район Лепеши, микрорайон Любятово.

1 октября котельные муниципального предприятия вышли на полную загрузку и во второй половине дня все жители Пскова должны получить тепло. Хотя, скорее всего, потребуется еще пара дней на выравнивание давления в городских сетях и развоздушивание стояков в домах.

Согласно действующим нормам СанПиН температура воздуха в комнате не должна опускаться ниже +18 градусов, в угловых и торцевых комнатах – ниже +20 градусов.