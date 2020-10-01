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Общество

Елена Бибикова приняла участие в селекторном совещании в рамках федерального проекта «Старшее поколение»

1 октября в Международный день пожилых людей заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова приняла участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» – «Старшее поколение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

В ходе совещания обсуждалась реализация нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение», которые предусматривают обеспечение пожилых людей диспансеризацией с целью выявления ранних признаков хронических заболеваний, а также создание системы специализированного лечения на базе геронтологических центров и отделений.

Речь шла о проблемах медицинского обслуживания пожилых людей и их решении. С 2020 года в программу диспансеризации включены дополнительные скрининги для людей старше 65 лет: на старческую астению, ломкость костей, когнитивные нарушения памяти, внимания и психоэмоциональные расстройства, на определенные виды рака, которые возникают только в старческом возрасте. Однако доступность этих услуг для пожилых людей в сельской местности недостаточна. Координатор партпроекта «Старшее поколение» Галина Карелова отметила необходимость контроля доступности диспансеризации, в том числе и новых видов скриннинга, для людей старшего возраста.

Участники совещания также обсудили ход прививочной кампании против гриппа в регионах, которая позволит минимизировать последствия возможного роста сезонных простудных заболеваний на фоне пандемии.

В аппарате сенатора добавили, что 5 октября Елена Бибикова примет участие в неделе приема граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. Записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: 8 (8112) 66-25-12.

Ранее Елена Бибикова поздравила псковичей с Международным днем пожилых людей.

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