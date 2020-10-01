Псковских ветеранов профсоюзного движения поздравили с Днем пожилого человека

21:24, 01 октября 2020, ПАИ

1 октября в Международный день пожилого человека Псковский областной совет профсоюзов чествовал экс-сотрудников пенсионного возраста облсовпрофа и членских организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В этом году традиционный концерт из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, пришлось отменить. Ветеранам профсоюзного движения вручили подарки и поблагодарили за огромный вклад в сохранение профсоюзной организации в 1990-е годы и ее укрепление в начале 2000-х.

«В эти непростые годы удалось сохранить псковские здравницы, имущество профсоюзов, правозащитную базу, — все это функционирует и развивается благодаря вкладу старейших профсоюзных работников, их принципиальной позиции созидания и сохранения профсоюзных традиций», – отметили в пресс-службе.

Особые слова благодарности адресованы Леониду Табакову, с 2000 года и в течение 10 лет возглавлявшему Псковский областной совет профсоюзов.

Леонид Табаков прошел трудовой путь от санитара одной из клиник Военно-медицинской академии (Ленинград) до главного врача Псковской городской детской больницы. С апреля 1987 года занимался профсоюзной работой. Леонид Табаков перестроил работу советского профсоюза с учетом требований времени, сделав основной акцент на правозащитной деятельности. Приоритетными задачами стали: защита трудовых прав, сохранение рабочих мест, борьба с безработицей. Как отметили в облсовпрофе, во многом именно благодаря Леониду Табакову профсоюз Псковской области сегодня является продуктивной, крепкой и сплоченной общественной организацией.