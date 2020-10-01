Порховской школе искусств помогут обновить материально-техническую базу

19:02, 01 октября 2020, ПАИ

Порховской школе искусств окажут содействие в обновлении материально-технической базы. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее поручение дал глава региона Михаил Ведерников.

Во время визита в Порховский район губернатор посетил школу искусств. Руководитель учреждения Оксана Романюк отметила, что в настоящее время существует острая потребность в приобретении компьютерного оборудования и оргтехники. По решению Михаила Ведерникова необходимые для этого средства направят из резервного фонда. Оксана Романюк также рассказала, что в прошлом году школа искусств по линии Минпромторга РФ получила новое фортепьяно, тем не менее многие музыкальные инструменты все еще требуют замены.

Глава региона также акцентировал внимание на необходимость активного участия в конкурсах, грантах и федеральных проектах. Благодаря этому есть возможность получить дополнительное финансирование на развитие учреждения. В свою очередь Вера Емельянова напомнила, что ранее Президентом РФ дано поручение о поддержке школ искусств в части проведения ремонтов и закупки оборудования, поэтому можно рассчитывать на поддержку через Министерство культуры РФ.

В Псковской области проводится активная работа по модернизации школ искусств. Так, капитальный ремонт завершился в музыкальной школе № 1 Пскова. Помимо приведения в порядок помещений, в школе были оборудованы два концертных зала, а также закуплены новые музыкальные инструменты. Работы завершены и в Себеже, где школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания «Дом Кушлиса».