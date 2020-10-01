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Установлены личности подростков, которые повредили памятник Арнольду Мери в Порховском районе

В Псковской области полицейские установили личности граждан, которые повредили памятник герою войны Арнольду Мери и еще 16 надгробий на кладбище. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Подозреваемыми стали трое несовершеннолетних учащихся.

«По имеющимся данным, подростки совершили это деяние из хулиганских мотивов. В настоящее время все они опрошены, проведены беседы с их законными представителями. Несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учёт в полиции», - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня на кладбище в Порховском районе осквернили памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери.Работы по восстановлению памятника начались уже сегодня. 

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