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Общество

Разрушенный памятник Арнольду Мери в Порховском районе начнут восстанавливать сегодня

Памятник Арнольд Мери до разрушения

В Порховском районе сегодня начнут восстанавливать разрушенный памятник Арнольду Мери, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».

На место разрушенного памятника прибыли глава Порховского района Виктор Степанова и глава Полонской волости Анатолий Гаврилов.

Было принято решение восстановить стелу в срочном порядке. Рабочие начнут восстанавливать памятник сегодня после обеда. Территория оцеплена, на месте работает следственно-оперативная группа.

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