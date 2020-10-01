Разрушенный памятник Арнольду Мери в Порховском районе начнут восстанавливать сегодня
В Порховском районе сегодня начнут восстанавливать разрушенный памятник Арнольду Мери, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».
На место разрушенного памятника прибыли глава Порховского района Виктор Степанова и глава Полонской волости Анатолий Гаврилов.
Было принято решение восстановить стелу в срочном порядке. Рабочие начнут восстанавливать памятник сегодня после обеда. Территория оцеплена, на месте работает следственно-оперативная группа.