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Общество

Псковские общественники обсудили законопроект о домашнем насилии

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Пскове прошел круглый стол, посвященный проблеме семейного насилия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инициатором мероприятия стала член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, председатель общественной организации «Независимый социальный женский центр» Наталья Васильева.

Сотрудники полиции, правозащитники, юристы и общественники обсудили новый законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ. Участники круглого стола также проанализировали и ситуацию в регионе.

Большинство спикеров высказали мнение, что новый законопроект в нынешнем его виде может внести определенную путаницу в действующее законодательство, что, в свою очередь, усугубит имеющиеся в России демографические проблемы. По их мнению, в России действуют законы, которыми уже регламентированы многие важные аспекты, касающиеся этой проблемы. Кроме того, участники встречи отметили и несовершенство законодательства в сфере допустимой самообороны и противодействия бытовому насилию.

По словам руководителя Центра, рассматриваемый законопроект направлен фактически не на защиту пострадавших от насилия, а на примирение сторон и урегулирование конфликта. 

Участники круглого стола также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества правоохранительных органов  и представителей общественной некоммерческой организации «Независимый социальный женский центр» по предупреждению случаев насилия в семье.

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