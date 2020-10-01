Псковский Детский фонд запускает акцию «Вторая жизнь вещам»

20:01, 01 октября 2020, ПАИ

В Псковской области дан старт благотворительной акции «Вторая жизнь вещам». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Детского фонда, сбор вещей продлится до 30 октября.

Псковский Детский фонд призывает всех неравнодушных жителей региона присоединиться к акции и помочь малообеспеченным семьям. Ежедневно Детский фонд помогает нуждающимся семьям из разных районов Псковской области. Вещи, которые приносят псковичи сразу же передаются в нуждающиеся семьи с детьми.

Одежду и обусь можно приносить в офис Детского фонда по адресу ул. Я.Фабрициуса, д. 2а, кабинет №15 по будням с 8:00 до 18:00. Кроме этого, вещи для подопечных фонда можно передать через пункты приёма химчистки «Весна», которые располагаются по адресам: ТЦ «Максимус» (Октябрьский пр., д.54), ТЦ «Сфера» (ул. Рокоссовского, д.16), гипермаркет «Лента» (Рижский пр-т, д.96Б) и ГМ «Лента» (ул.Труда, д.54).

Более подробную информацию вы можете прочитать в социальных сетях Детского фонда или уточнить по телефону: 73-58-80; 8-911-365-70-05.