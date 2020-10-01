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Общество

В Подмосковье прооперировали пациента со зрением -45

В Подмосковье прооперировали пациента со зрением – 45. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства здравоохранения Московской области.

Хирурги-офтальмологи Раменской центральной районной больницы сумели спасти 49-летнего пациента с катарактой и близорукостью от полной слепоты.

До операции мужчина много лет носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение пациента упало до –45 диоптрий.

У человека глаз устроен так, что при прогрессировании миопии он постепенно удлиняется, вытягивается и приобретает уже не круглую, а овальную форму.

«У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем – экстремальной миопии (близорукость – ред.) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии», –рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец.

Уже на второй день мужчину выписали из больницы. Теперь он может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, и не носить больше контактные линзы.

 

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