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Общество

Юлия Пересильд поздравила Чулпан Хаматову с днем рождения

Фото: Instagram Юлии Пересильд

Известная актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд поздравила Чулпан Хаматову с днем рождения в своем Instagram.

«Чу! моя любовь! Несмотря на то, что у нас с тобой много совместных фото – эта все же самая любимая и песня, которую мы тогда пели тоже. Я люблю тебя во всех твоих проявлениях! Ты – чудо, и я радуюсь тому, что могу прикасаться к тому, что ты делаешь! Люблю как Актрису! Как Личность! Как Женщину! Как друга! Как Ориентир! Как Человека с большущим Сердцем! Как Маму своих прекрасных детей и еще тысячи детей! Пожалуйста БУДЬ СЧАСТЛИВА!!! Я просто этого Требую! с днем Рожденияяяяяяя!»  – поздравила Пересильд подругу.

Последний раз актрисы снимались вместе в фильме «Зулейха открывает глаза», который стал обладателем Гран-при I российского фестиваля экранизаций «Читка» в номинации «Самая ожидаемая экранизация».

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