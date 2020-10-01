Си Цзиньпин призывает бороться за экологию всем вместе

23:02, 01 октября 2020, ПАИ

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на Саммите по биоразнообразию в ООН призвал бороться за экологию всем миром и без промедления, чтобы защищать разнообразие биологических видов, а также «эффективно обращать вспять» тенденции к его утрате. Об этом сообщает Труд.ру.

«Во-первых, мы должны твердо придерживаться идеи экологической культуры и укреплять движущие силы строительства прекрасного мира», - заявил глава китайского государства. Он подчеркнул, что биоразнообразие - это сама основа выживания и процветания человечества.

Промышленная цивилизация создавала и создает огромные материальные блага, чем вызывает экологические кризисы. Это привело к тому, что биоразнообразие сократилось, а окружающей среде наносится непоправимый вред .

Си Цзиньпин призвал человечество искать способы гармоничного сосуществования с природой, способствовать балансу и согласованности между экономическим развитием и защитой экологической среды, а также общими усилиями выстраивать процветающий, чистый и прекрасный мир.

Еще Си Цзиньпин предложил продолжать «зеленое» развитие и наращивать потенциал, необходимый для качественного восстановления экономики после пандемии COVID-19.