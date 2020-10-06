Стали известны три сценария второй волны коронавируса в Петербурге

23:40, 01 октября 2020, ПАИ

Появились три сценария пребывания второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает REGNUM.

Руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Алексей Боровков считает, что к середине декабря 2020 года, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом пойдет по усредненной модели, в Санкт-Петербурге порядка 15 тысяч жителей будут болеть COVID-19 в активной стадии.

На основе математической модели развития ситуации ученые рассматривают несколько вариантов развития эпидемии в Петербурге: оптимистический, усредненный и пессимистический.

Как сказал Боровков, согласно позитивному сценарию — к 20 декабря будет 12,5 тыс. активных больных, потом произойдет небольшой спад. По усредненному сценарию — в районе 10−11 декабря в городе на Неве будет порядка 15 тыс. активных больных. Пессимистичный сценарий будет таким — пик в районе 30 ноября, с числом болеющих около 18 тыс. человек.

«Мы сейчас наблюдаем у нас усредненный сценарий», — отметил эксперт.

По словам Боровкова, к декабрю в Петербурге вторая волна пандемии достигнет своего пика, при этом уточнил, что таких волн может быть несколько.

Однако, он отметил, что в ближайшее время ожидать введения резких ограничений не стоит. Меры по профилактике коронавирусной инфекции останутся теми же: соблюдение масочно-перчаточного режима, безопасной дистанции и так далее.

По данным на 1 октября, за последние сутки коронавирус подтвердили у 285 человек. Всего в Петербурге коронавирус выявили у 43 306 человек. Выздоровели 29 217 человек, скончались 2972 человека.