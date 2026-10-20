Состоялась премьера многосерийного художественного фильма «Отряд 731»

20:52, 20 октября 2026, ПАИ

На цифровых платформах Premier, «КИОН» и «Кинопоиск» 8 октября состоялась премьера восьмисерийного художественного фильма «Отряд 731». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

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Фильм основан на рассекреченных документальных материалах УРАФ ФСБ России, управлений ФСБ России по Приморскому, Хабаровскому, Забайкальскому и Красноярскому краям, Омской, Амурской и Сахалинской областям.

Действия сериала разворачиваются в 1945 году на территории Маньчжурии и посвящены героической борьбе сотрудников главного управления контрразведки «Смерш» с сотрудниками подразделения японских спецслужб «Отряд 731», планирующих применение против СССР созданного в результате нечеловеческих опытов над мирными советскими и китайскими гражданами бактериологического оружия.

Пятая и шестая серии фильма будут опубликованы 22 октября, седьмая и восьмая – 29 октября.