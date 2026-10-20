В Красногородской школе оживили «Легенды Руси» при помощи нейросети

21:47, 20 октября 2026, ПАИ

«Легенды Руси» оживили при помощи нейросети в Красногородской средней школе. Создатели представили проект ученикам девятых и одиннадцатых классов, пишет газета «Заря».

Из презентации «Искусственный интеллект в образовании» учащиеся узнали о возможностях отечественных нейросетей, а также о том, как современные технологии помогают изучать культуру и создавать собственные истории и образы. Ребят познакомили с культурным наследием родного края при помощи современных цифровых технологий, а также надевали VR-шлемы и создали образ героя по мотивам русских сказок посредством искусственного интеллекта. Для многих это был первый опыт.

Кроме того, учащиеся в VR-зоне совершили путешествие в мир славянских сказок, где смогли не просто увидеть, но и почувствовать себя частью волшебного повествования.

Проект «Легенды Руси» – это первое молодёжное движение, объединяющее сказки народов России, нейросети, VR и русский косплей. Главная цель проекта – создать устойчивое движение русского косплея и показать, что родная культура может быть современной и технологичной.

Добавим, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Псковской области и регионального отделения Ассамблеи народов России.