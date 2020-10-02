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Владимир Путин поздравил с юбилеем паралимпийца из Пскова

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил шестикратного чемпиона Паралимпийских игр, Заслуженного мастера спорта России Сергея Шилова с юбилеем. Об этом в своем Instagram сообщил сам Сергей Шилов.

В поздравительной телеграмме говорится: «Уважаемый Сергей Валентинович! Рад поздравить вас с юбилейным днем рождения. Талант и сильный, волевой характер – помогли вам одержать немало впечатляющих побед на самых авторитетных национальных и международных соревнованиях, стать одним наиболее титулованных паралимпийцев в стране, и конечно, искреннего, глубокого признания достойна ваша востребованная общественная деятельность, значимый личный вклад в совершенствование специальной спортивной инфраструктуры, в создание комфортных условий для творческой самореализации людей с ограниченными возможностями по здоровью. Желаю вам успехов и всего наилучшего».

Сергей Шилов родился 1 октября 1970 года в Пскове. В молодости занимался спортивным ориентированием. Стал кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, членом сборной ВДФСО профсоюзов, Российского и Центрального совета ДСО «Спартак». В 17 лет Сергей Шилов попал в автомобильную аварию, в которой получил травму позвоночника. С этого времени он занимается инвалидным спортом.

Тренируясь в Пскове, Сергей Шилов стал Чемпионом России по лёгкой атлетике и лыжным гонкам, мастером спорта по лёгкой атлетике. В 1992 году впервые был включён в состав паралимпийской сборной и участвовал в Паралимпийских играх в Барселоне.

Указом президента РФ от 1 ноября 2007 года награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В июле 2009 года стал Почётным гражданином Пскова.

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