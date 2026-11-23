Уроженка Пскова вошла в топ-10 на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

12:29, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковская байдарочница Елизавета Кожевина, представляющая на соревнованиях Московскую область, заняла десятое место в гонке на 2 000 метров в одиночках на Кубке России в Краснодаре. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В заезде участвовало 40 спортсменок. Кожевина показала время 9 минут и 31 секунду, проиграв победительнице гонки Юлии Бабашкинской больше полуминуты. Всего на полсекунды от Кожевиной отстала ещё одна уроженка Пскова Ангелина Семёнова, занявшая 11-е место.

Впереди у Кожевиной ещё один старт. Завтра, 24 ноября, она поборется за медали на дистанции 5 000 метров в одиночках.