Уроженка Пскова вошла в топ-10 на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ
Псковская байдарочница Елизавета Кожевина, представляющая на соревнованиях Московскую область, заняла десятое место в гонке на 2 000 метров в одиночках на Кубке России в Краснодаре. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В заезде участвовало 40 спортсменок. Кожевина показала время 9 минут и 31 секунду, проиграв победительнице гонки Юлии Бабашкинской больше полуминуты. Всего на полсекунды от Кожевиной отстала ещё одна уроженка Пскова Ангелина Семёнова, занявшая 11-е место.
Впереди у Кожевиной ещё один старт. Завтра, 24 ноября, она поборется за медали на дистанции 5 000 метров в одиночках.
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