ВЛГАФК проведёт день открытых дверей 26 ноября

12:37, 23 ноября 2026, ПАИ

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта проведёт день открытых дверей 26 ноября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Приглашаются выпускники школ, их родители и все желающие узнать больше об академии, образовательных программах и возможностях, которые она предлагает. Участники смогут задать вопросы и увидеть академию изнутри.

В вузе отмечают, что мероприятие станет возможностью сделать первый шаг к будущему в мире спорта и физической культуры.