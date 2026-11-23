ВЛГАФК проведёт день открытых дверей 26 ноября
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта проведёт день открытых дверей 26 ноября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Приглашаются выпускники школ, их родители и все желающие узнать больше об академии, образовательных программах и возможностях, которые она предлагает. Участники смогут задать вопросы и увидеть академию изнутри.
В вузе отмечают, что мероприятие станет возможностью сделать первый шаг к будущему в мире спорта и физической культуры.
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