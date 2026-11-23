Областной чемпионат по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове

12:31, 23 ноября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове 5 декабря. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут среди мужчин в возрастных группах от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 64 лет и старше 65 лет. У женщин одна возрастная группа – старше 40 лет.

Победителей и призёров наградят призами, медалями и дипломами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 5 декабря.