Областной чемпионат по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове
Чемпионат Псковской области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове 5 декабря. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут среди мужчин в возрастных группах от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 64 лет и старше 65 лет. У женщин одна возрастная группа – старше 40 лет.
Победителей и призёров наградят призами, медалями и дипломами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 5 декабря.