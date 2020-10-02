Павел Ливинский: «Россети» выполняют все обязательства по подготовке инфраструктуры к ОЗП и полностью адаптировались к ограничениям из-за COVID-19

09:44, 02 октября 2020, ПАИ

В ходе заседания штаба группы «Россети» генеральный директор Павел Ливинский подчеркнул, что компания выполняет все обязательства по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и полностью адаптировалась к ограничениям из-за COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад».

В этом году объем финансирования ремонтной кампании в целом по группе увеличен на 9 %. На 1 октября программа по основной номенклатуре оборудования выполнена полностью. Аварийный запас создан на 100 %. Сформировано 10 111 ремонтных бригад, подготовлено 5 937 резервных источников электроснабжения (464,4 МВт мощности).

«Энергетика – это отрасль, которая должна функционировать постоянно – в мороз, в пандемию, в моменты экономической турбулентности. Мы достойно прошли сложные весенние месяцы. Сейчас обеспечен разумный баланс между удаленной и очной работой. Благодаря заделу в области цифровой трансформации компания готова при необходимости вернуться к режиму апреля-мая без потери производительности труда и качества услуг, все алгоритмы для этого отработаны», – отметил Павел Ливинский.

За 8 месяцев удельная аварийность в сети 0,4 кВ и выше снизилась на 6 %, средняя длительность перерывов электроснабжения – на 7 % (до 1,46 часа).

Сейчас на своих местах находится в среднем 69 % персонала, при этом административно-управленческого – 52 %. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты: с марта выдано более 23 млн СИЗ, сформирован запас – около 5,8 млн СИЗ. Во всех регионах проводится тестирование на COVID-19 (охвачено 60 % персонала). Действует 5 929 точек термометрии.

Большинство центров обслуживания клиентов (984 из 1 004) работают в дистанционном режиме. Потребители могут круглосуточно обратиться в единый контактный центр группы «Россети» и воспользоваться онлайн-сервисами.

Офисы по работе с потребителями Псковского филиала «Россети Северо-Запад» также работают в дистанционном формате. Самая популярная услуга – подача заявки на технологическое присоединение к электросетям. С 1 июля 2020 года вся работа с заявителями – физлицами, осуществляющими технологическое присоединение с мощностью до 15 кВт, и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими технологическое присоединение по 2 и 3 категории надежности с мощностью до 150 кВт, теперь ведется исключительно через онлайн-сервисы.

Всю информацию можно получить на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/.

Также для потребителей Псковской области действует единый многоканальный телефонный номер контактного центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный/круглосуточно).