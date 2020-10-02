Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон

10:03, 02 октября 2020, ПАИ

Фантастический сериал «Ведьмак» от Netflix продлен на третий сезон. Как сообщает Redanian Intelligence, сериал уже добавлен в базу данных Гильдии сценаристов Америки.

Издание Pluggedin пишет, что третий сезон «Ведьмака» получил добро еще до того, как компания Netflix официально заявит об этом.

Первый сезон вышел в 2019 году. «Ведьмак», снятый по серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского из цикла «Сага о ведьмаке», рассказывает о приключениях Геральта из Ривии – убийцы злобных чудовищ, который старается найти свое место в непростом мире, где все – от эльфов до гномов – борются за выживание. Сейчас возобновились съемки второго сезона, их пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Планируется, что он выйдет в середине следующего года.

Ранее сообщалось, что Netflix официально объявила о начале разработки спин-оффа «Ведьмака», где в шести сериях планируется рассказать о событиях, происходивших за 1200 лет до Геральта из Ривии, и появлении ведьмаков. В руководстве проекта останутся шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Деклан Де Барра.