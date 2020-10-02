Центр Пскова перекроют 3 октября

10:46, 02 октября 2020, ПАИ

В Пскове 3 октября временно закроют движение транспорта через центр города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2020».

Проехать по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской псковские водители не смогут с 6:00 до 17:00.

Общественный транспорт тоже изменит схему движения. Автобусы маршрутов № 3, 4, 14, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Горького через остановку «Дамба», улице 128-й Стрелковой Дивизии, улице Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 1 проедет по улицам Поземского, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 – с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту.

Автобусы № 8 из Корытово проследуют по улицам Я. Райниса, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной до остановки «Вокзал» и обратно.

Также автомобилистам следует учесть, что стоянка транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от улицы Детской до площади Ленина, улице Профсоюзной будет запрещена с 20:00 2 октября до 06:00 3 октября.