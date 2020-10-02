0
12:33
Дом цвета сицилийского апельсина: как изменится здание на Ольгинской набережной
12:33
КамАЗ с мусором перевернулся в Островском районе
11:37
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
11:34
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
11:08
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
11:04
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:56
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков назвал сборный пункт для призывников самым безопасным местом в Пскове относительно возможности заразиться коронавирусом. Об этом он заявил на пресс-конференции 2 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ответственно заявляю, что это самое безопасное место среди других безопасных мест в Пскове. Работников проверяют ежедневно», - отметил Сергей Судаков.

По его словам, в апреле среди персонала военкомата был один случай заболевания COVID-19. «Женщина состояла в военно-врачебной комиссии Дновского комиссариата. Все необходимые меры были приняты моментально», - подчеркнул комиссар.

Он также добавил, что в эту призывную кампанию в войска из Псковской области отправятся порядка 600 новобранцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

КамАЗ с мусором перевернулся в Островском районе
02 октября 2020
КамАЗ с мусором перевернулся в Островском районе
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
02 октября 2020
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
02 октября 2020
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
02 октября 2020
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 октября 2020
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 октября 2020
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
02 октября 2020
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове
02 октября 2020
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове

Идет загрузка...