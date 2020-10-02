Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове

10:44, 02 октября 2020, ПАИ

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков назвал сборный пункт для призывников самым безопасным местом в Пскове относительно возможности заразиться коронавирусом. Об этом он заявил на пресс-конференции 2 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ответственно заявляю, что это самое безопасное место среди других безопасных мест в Пскове. Работников проверяют ежедневно», - отметил Сергей Судаков.

По его словам, в апреле среди персонала военкомата был один случай заболевания COVID-19. «Женщина состояла в военно-врачебной комиссии Дновского комиссариата. Все необходимые меры были приняты моментально», - подчеркнул комиссар.

Он также добавил, что в эту призывную кампанию в войска из Псковской области отправятся порядка 600 новобранцев.