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Общество

На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области

Новая Псковская инфекционная областная больница с корпусами в Пскове и Великих Луках укомплектована персоналом на 100 %. Об этом заявила главный врач больницы Анастасия Повторейко в ходе осмотра медцентра, в котором принимает участие губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анастасии Повторейко, работать в новое медучреждение едут из Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Сибири и Великих Лук.

Михаил Ведерников отметил, что власти области приложат все усилия, чтобы решить вопрос с жильем для приезжающих врачей. Кроме того, губернатор заявил, что планируется провести переговоры с федеральным центром об установке надбавок сверх базовой зарплаты, проведении конкурса на лучшего медицинского работника – они получат по 15 тысяч рублей.

Два медицинских центра построили в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки специалисты Министерства обороны. Строительство стало возможным после обращения Михаила Ведерникова и псковских медиков к президенту Владимиру Путину, который одобрил проект. Кроме того, после приемки новых корпусов глава государства также поддержал просьбу губернатора о строительстве в Псковской области нового корпуса детской инфекционной больницы.

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