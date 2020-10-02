Несколько участков дорог закроют в Псковской области во время проведения чемпионата по ралли

12:05, 02 октября 2020, ПАИ

В Псковской области во время проведения финального этапа чемпионата России по ралли «Псков-2020» перекроют несколько участков региональных дорог. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, временно движение транспорта будет закрыто в Пскове, Палкинском и Печорском районах 3 и 4 октября.

В Пскове 3 октября введут временное прекращение движения транспорта по площади Победы, улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина, улице Советской от улицы Гражданской до улицы Свердлова с 14:00 до 16:30. В качестве объезда водителям предлагают использовать улицы Калинина и 128-й Стрелковой Дивизии.

Также 3 октября с 13:35 до 17:10 будет недоступен для проезда участок трассы Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Кудрово до деревни Качаново Палкинского района.

Остальные этапы соревнований пройдут 4 октября. В Печорском районе на участке дороги Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры и на участке трассы Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост будет закрыто движение с 9:05 до 12:00 и с 12:50 до 15:30.

От деревни Высокий Мост Печорского района до деревни Качаново Палкинского района дорога будет перекрыта с 9:30 до 12:25 и с 13:15 до 15:55.

Также в Палкинском районе будут закрыты участки дорог от деревни Качаново до деревни Сергино и от деревни Луг до деревни Анашкино на период времени с 9:50 до 12:45 и с 13:35 до 16:15.