До +22 градусов прогнозируется в Псковской области 9 сентября
Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется в Псковской области 9 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром местами ожидается туман.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура в области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.
В Пскове температура ночью от +5 до +7 градусов, днём – от +20 до +22 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
Ранее сообщалось, что атлантические циклоны, которые будут смещаться по Северо-Западу России, принесут дожди и относительно тёплую для сентября погоду.
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