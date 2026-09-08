До +22 градусов прогнозируется в Псковской области 9 сентября

19:46, 08 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется в Псковской области 9 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью и утром местами ожидается туман.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура в области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

В Пскове температура ночью от +5 до +7 градусов, днём – от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.

Ранее сообщалось, что атлантические циклоны, которые будут смещаться по Северо-Западу России, принесут дожди и относительно тёплую для сентября погоду.