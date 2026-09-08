Псковские профсоюзы подвели итоги работы за полгода

18:01, 08 сентября 2026, ПАИ

Рабочее заседание советов учредителей учреждений профсоюзов Псковской области прошло в Пскове сегодня, 8 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

В онлайн-формате коллеги обсудили результаты работы учреждений за первое полугодие 2026 года.

«Финансовые показатели стабильные, загрузка растёт, материальная база обновляется – это значит, что отдыхающие выбирают наши санатории и ценят уровень сервиса», – отметили в пресс-службе.

На заседании также были переназначены руководители санаториев региона. Трудовые договоры на новый срок подписаны с директором санатория «Хилово» Григорием Коратаевым, главным врачом санатория Женей Дудченко и директором санатория «Голубые озёра» Ларисой Семашко.

В работе советов учредителей также участвовали представители департамента профсоюзного имущества ФНПР Сергей Кулов и Вадим Золотов, члены советов, руководители и бухгалтеры учреждений.

«Наша стратегия неизменна: работаем слаженно, держим уверенный курс на стабильность и развитие. Вместе мы создаём лучший отдых на Псковской земле! Поздравляем коллег с переназначением и желаем новых успехов!» – подчеркнул председатель советов учредителей учреждений профсоюзов Псковской области, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.