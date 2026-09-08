Профессор из Пскова: Каждое поколение имеет свой языковой портрет

18:05, 08 сентября 2026, ПАИ

Каждое поколение имеет свой языковой портрет, и пытаться его разрушать, выбрасывая из речи ребят молодёжные слова, не стоит. Об этом в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский» заявила профессор кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного ПсковГУ, доктор филологических наук Людмила Капитанова.

Отвечая на вопрос ведущей о современных молодёжных словах, таких как вайб, кринж и им подобные, профессор отметила, что относится к ним спокойно. По её мнению, каждое новое поколение неизбежно приносит с собой новые выражения, это естественный процесс развития языка. Вместо того чтобы бороться с этим явлением, важно, чтобы молодые люди знали меру и чувствовали, где можно употреблять такие слова, а где – нет.

Людмила Капитанова призналась, что иногда сама спрашивает студентов о значении того или иного выражения. Для этих целей у неё есть отдельный блокнот, куда она записывает молодёжные слова.

«Это хобби», – призналась профессор, добавив, что для неё важно понимать своих студентов.

При этом она отметила, что все слова, которые действительно становятся частью русского языка, фиксируются в словарях. В ходе беседы филолог также подтвердила существование врождённой грамотности и назвала чтение книг главным способом её наработать для тех, кому такой дар не достался.