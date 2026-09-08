28 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области

19:20, 08 сентября 2026, ПАИ

С 31 августа по 6 сентября в Псковской области зарегистрировано 1 199 случаев ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,3 %. В Пскове выявили 426 случаев ОРВИ, или 35,5 % от общего количества в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

За неделю госпитализировано 28 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации против гриппа стартовала 1 сентября в Псковской области.