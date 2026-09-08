Александр Котов рассказал о планах внедрения ИИ в работу Заксобрания Псковской области

18:08, 08 сентября 2026, ПАИ

Планируется ли внедрить искусственный интеллект в работу Законодательного Собрания Псковской области, рассказал председатель регионального парламента Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

«Заксобрание на каком-то этапе тоже станет использовать ИИ. Вопрос лишь в том, где и насколько. Это нужно продумывать уже сейчас», – отметил гость студии.

Так, например, законопроекты можно попробовать отдать искусственному интеллекту на юридическую экспертизу.

Сам Александр Котов ИИ в своей работе ещё ни разу не использовал, но внимательно следит за этой темой и даже побывал на одном из профильных семинаров.

По словам спикера регионального парламента, как бы мы к этому ни относились сейчас, за искусственным интеллектом всё равно будущее. Этот процесс уже невозможно остановить, а тем более повернуть вспять, поэтому ИИ нужно заниматься очень вдумчиво.

«Если в стране мы будем уделять этому самое пристальное внимание и вкладывать средства, то можно серьёзно облегчить жизнь. Есть примеры, когда ИИ помогает и в управлении, и в производстве», – резюмировал он, но добавил, что нельзя забывать и о рисках, о которых говорят специалисты и сами разработчики.