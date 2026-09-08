Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Главное

18:18, 08 сентября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 8 сентября.

Главное из эфира: