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Политика

Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Главное

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 8 сентября.

Главное из эфира:

  • ничего необычного в настроении людей на встречах нет. Избирательная кампания накладывает свой отпечаток, но обстановка «вполне рабочая»;
  • люди понимают сложность обстановки, связанной с проведением специальной военной операции и с жёсткой международной политикой по отношению к России, и мобилизованы «в большей степени, чем когда бы то ни было»;
  • текущая повестка, поднимаемая жителями региона на встречах, остаётся прежней: это благоустройство дворов, электроснабжение, водоснабжение, коммунальные услуги;
  • состав участников встреч не меняется, при этом приходит всё больше активных людей, которым интересно личное общение или которые хотят донести проблему до власти;
  • территориальное общественное самоуправление стимулирует активность, потому что люди видят конкретный результат и сами участвуют в процессе;
  • активисты ТОС перешли к долгосрочному планированию: если раньше речь шла об отдельных проектах на 300–500 тысяч рублей, то теперь – о многолетних программах;
  • эффект даёт комплексное применение инструментов: гранты по линии ТОС, инициативное бюджетирование, голосование за объекты по программе комфортной городской среды, федеральные проекты;
  • наиболее эффективна совместная работа граждан, муниципальной власти и областных депутатов – у таких комплексных проектов больше шансов победить в грантовых конкурсах;
  • грантовые средства ТОС не следует направлять на решение проблем ЖКХ, считает Александр Котов: для этого есть другие инструменты, важно правильно ими пользоваться;
  • избирательная комиссия Псковской области хорошо работает над открытостью выборов, показывая механику подготовки и дня голосования;
  • полемика между партиями сохраняется, но эпатажа стало меньше, чем десять лет назад, когда «вовсю применялись чёрные технологии» и кандидаты «не стеснялись в выражениях»;
  • возможность показать себя есть у каждой партии – в СМИ, агитматериалах и на встречах с избирателями. С утверждением, что партии не отличить друг от друга, Котов не согласен, однако «как партии поработали, каких кандидатов выдвинули – такие кандидаты и есть»;
  • обучение вновь избранных депутатов обязательно нужно и будет организовано силами самого Заксобрания за счёт опытных депутатов, руководителей органов исполнительной власти и профильных специалистов. Официального института кураторства нет, но наставничество опытных депутатов в отношении новичков работает по умолчанию как непрерывное обучение;
  • сам Александр Котов ИИ в своей работе ещё ни разу не использовал, но внимательно следит за этой темой. Распознать следы ИИ уже трудно: скоро отличить машинный текст от человеческого будет практически невозможно;
  • Заксобрание на каком-то этапе тоже станет использовать ИИ, уверен спикер, вопрос лишь в том, где и насколько. Например, законопроекты можно попробовать отдать ИИ на юридическую экспертизу;
  • проблема поступления в вузы «очень и очень серьёзная» и обострилась в этом году как никогда, отмечает Котов. Результаты ЕГЭ достаточно объективны, а вот система олимпиад «не до конца доработана», и над ней должны поработать профильные министерства;
  • выдавливать школьников после девятого класса в колледжи недопустимо, о чём говорили и премьер-министр, и президент, а ориентироваться нужно на рынок труда с долгосрочным прогнозом потребности в специалистах на горизонте пяти лет;
  • главные социальные лифты сегодня – не «корочки», а «голова», способность мыслить и готовность к самосовершенствованию, а задача власти – создавать условия, чтобы молодёжи было комфортно жить сегодня, а не через 20–25 лет.
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