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Общество

Самая тревожная ситуация с расселением аварийного жилья складывается в Великих Луках – Михаил Ведерников

Ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилфонда в Псковской области обсудили на совещании под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова. Особое внимание уделено муниципалитетам с незакрытыми вопросами и риском не уложиться в срок, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в MAX

По словам главы региона, на первом этапе четыре муниципалитета из шести полностью завершили расселение. В Пыталовском округе до конца 2026 года осталось переселить пять человек, в Красногородском – одного.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на ситуации в Пскове и Новосокольниках, где выявлены невостребованные помещения.

«Их можно использовать для дальнейшего расселения без возврата ранее направленных средств: механизм есть, нужно им воспользоваться», – подчеркнул губернатор.

Самой тревожной он назвал ситуацию в Великих Луках: «Город должен приобрести 40 квартир и переселить 111 человек. На эти цели выделено 83 миллиона федеральных и 65 миллионов региональных средств».

По словам главы региона, «руководство города взяло на себя обязательства, пообещав, что всё будет сделано, как положено», однако «первая закупка не состоялась: не поступило ни одной заявки». Срок повторных процедур сдвигается, что создаёт риск неосвоения средств.

«В случае срыва сроков последствия будут для всего региона», – предупредил Михаил Ведерников.

По итогам совещания губернатор дал ряд поручений: «Профильному министерству поручил держать ситуацию под контролем, Великим Лукам – еженедельно докладывать о динамике изменений. У города должен быть чёткий алгоритм действий и альтернативные решения на любой случай».

Ранее сообщалось, что почти 2 200 квартир построили в Псковской области за семь месяцев.

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