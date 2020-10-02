Финал чемпионата России по ралли стартует в Пскове 3 октября

15:00, 02 октября 2020, ПАИ

Финал чемпионата России по ралли стартует в Пскове 3 октября. Об этом пишет газета «Аргументы и факты - Псков» со ссылкой на президента Федерации автоспорта Псковской области Олега Мыслевича.

Олег Мыслевич отметил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, официальной церемонии открытия не будет. Также ограничено и количество зрителей. Попасть в зрительскую зону смогут только 500 человек по пригласительным билетам.

Проход в зрительскую зону будет организован с 13:30. Старт первого боевого экипажа зачета «Наша классика» запланирован на 14:50, а первый участник чемпионата России по ралли выйдет на трассу в 15:00.

В Пскове для участников соревнований проложат трассу с ретардерами протяженностью 750 метров — по 10 метров за каждый год, прошедший с момента Победы в Великой Отечественной войне. В этот же день гонка продолжится в Палкинском районе.

Во второй день соревнований, 4 октября, ралли пройдет в Печорском и Палкинском районах на шести спецучастках.

За два дня соревнований гонщикам предстоит проехать более 446 километров, из них 120 километров составляют скоростные участки.

География финальных соревнований обширна. В Псков приедут представители автоспорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Ижевска, Ярославля, Хабаровска и других городов. Всего в финале чемпионата России по ралли примут участие около 50 экипажей. Псковскую область на соревнованиях представят два экипажа. Виталий Федоров и Денис Баулин, Сергей Алексеев и Сергей Пушкарь выступают в зачете «Наша классика».

Онлайн-трансляцию гонки можно будет посмотреть на сайте Федерации автоспорта Псковской области.

Отметим, что в связи с проведением соревнований в Пскове и области будут перекрыты некоторые участки дорог.