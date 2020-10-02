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Общество

#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»

В октябре псковская радиостанция «7 Небо» (107.1 FM) отметила 22-летие, впервые она вышла в эфир 1 октября 1998 года. Корреспонденты Псковского агентства информации посетили места, в которых слушают радиостанцию и выяснили, за что радиослушатели любят «7 Небо».

В салоне красоты «Александра»  «7 Небо» слушает весь коллектив с самого начала работы радиостанции. «Много позитива,  интересных песен, музыкальных композиций и меньше рекламы. Всегда включаем «7 Небо», - отметила хозяйка салона Татьяна.

Сотрудник турагентства «Отдых круглый год» Екатерина считает, что на радиостанции прекрасная музыка, всегда новые песни и интересный формат. «Мы работаем круглосуточно, кроме вашей радиостанции нам почерпнуть новости неоткуда. Мы с утра приходим и продаем туры, пока не стемнеет», - добавила женщина.  Екатерина отметила, что коллектив агентства обожает «Шоу шепелявых» и всегда смеется от их шуток.

«Мы слушаем разнообразные радиостанции, в том числе «7 Небо», потому что там псковские новости, новая реклама и хорошие песни», - поделилась  флорист Наталья из магазина «Цветкофф».

Администратор сервиса «Шина плюс» Константин  «7 Небо»  рекомендует всем.

Для того чтобы обойти все места, где любят и слушают радио «7 Небо»,  просто не хватит времени. Одно можно сказать наверняка: его слушают повсюду,  по всей Псковской области и в каждом уголке города Пскова.

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