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Более полумиллиона рублей украли у псковичей новгородские злоумышленники

Злоумышленники из Новгородской области украли у жителей Псковской области более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковскую область с целью совершения противоправных деяний прибыли двое мужчин и женщина. На территории нескольких районов ими был совершен ряд краж. Действовали они под предлогом осуществления ремонта и очистки вентиляционных систем в жилищах.

Между собой обвиняемые распределяли обязанности — одни отвлекали внимание хозяев, другие похищали их деньги и ценные вещи.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали подозреваемых в десяти эпизодах противоправной деятельности. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

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