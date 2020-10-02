Более полумиллиона рублей украли у псковичей новгородские злоумышленники

17:26, 02 октября 2020, ПАИ

Злоумышленники из Новгородской области украли у жителей Псковской области более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковскую область с целью совершения противоправных деяний прибыли двое мужчин и женщина. На территории нескольких районов ими был совершен ряд краж. Действовали они под предлогом осуществления ремонта и очистки вентиляционных систем в жилищах.

Между собой обвиняемые распределяли обязанности — одни отвлекали внимание хозяев, другие похищали их деньги и ценные вещи.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали подозреваемых в десяти эпизодах противоправной деятельности. В их отношении было возбуждено уголовное дело.