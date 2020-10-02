Ярмарка «Осень - 2020» в Пскове пройдет с соблюдением мер безопасности

18:04, 02 октября 2020, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2020» пройдет в Пскове с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году традиционная осеннья ярмарка пройдет без развлекательных мероприятий. Учитывая эпидемическую обстановку, принято решение не открывать точки общественного питания на Октябрьской площади. Участникам и посетителям ярмарки наобходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Традиционно на ярмарке будут представлены овощи и фрукты, продукты пчелиного производства, мясные и молочные изделия сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих компаний области, а также предприятий райпо. Кроме того, в торговых рядах будут выставлены на продажу изделия мастеров народного творчества, саженцы плодовых деревьев и продукция декоративного цветоводства.

На ярмарке аграрии смогут презентовать и реализовать свою продукцию, а у жителей и гостей города будет возможность увидеть, попробовать и приобрести понравившиеся товары из предложенного разнообразия нового урожая областных фермеров.

Напомним, чт в связи с проведением ярмарки в центре города перекроют дороги.