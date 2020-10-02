Первые звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» получат 10 педагогов
Первые почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» получат 10 лучших работников образования региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Псковской области.
Почетные звания будут присвоены уже на следующей неделе.Среди награждаемых будут воспитатель детского сада, сотрудник сферы профобразования, работники коррекционных, общеобразовательных школ и дополнительного образования.
Вместе с нагрудными знаками лучшие педагоги региона получат единовременную премию в 25 тысяч рублей и ежемесячную надбавку 5 тысяч рублей.
Новые звания регионального уровня для работников сферы культуры и образования утверждены во время 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря 2019 года. Ежегодно звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» будут присваиваются 10 жителям региона, 5 человек могут получить звания «Заслуженный работник культуры Псковской области» и еще 5 - звания «Заслуженный деятель искусств Псковской области».