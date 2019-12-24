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Общество

Новые награды утверждены в Псковской области

Новые награды утверждены в Псковской области, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря.  

Депутаты приняли законопроект, который предусматривает ежегодное присвоение 10 гражданам звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», 5 - звания «Заслуженный работник культуры Псковской области» и 5 - звания «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Получившим почетные звания будут выплачивать единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.

При присвоении указанных званий будет вручаться нагрудный знак «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области» соответственно.

Ранее вопрос о наградах был рассмотрен на заседании Геральдического совета Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что эти награды - благодарность тем, кто вносит созидательный вклад в развитие региона.

По инициативе Михаила Ведерникова в Псковской области введены Звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава». 

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