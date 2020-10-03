ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе

12:55, 03 октября 2020, ПАИ

Вандалы осквернили кладбище в порховской деревне Полоное. Разрушили почти два десятка надгробий, в том числе монумент в честь героя Советского Союза эстонца Арнольда Мэри. Разрушителями оказались ученики местной школы. Псковское агентство информации побывало в Полоное, на месте происшествия.

«В полицию Порховского района поступило сообщение, что неизвестными лицами поврежден памятник Героя Великой отечественной войны Арнольду Мери и еще 16 надгробий на кладбище в деревне Полоное. В течение нескольких часов стражи порядка установили людей, причастных к совершению этого деяния. Ими оказались трое подростков-учащихся местной школы», – сообщает начальник пресс-службы УМВД по Псковской области Алексей Баранов.

В настоящее время виновники установлены, опрошены в присутствии законнных представителей и в ближайшее время они будут поставлены на профилактический учет в полиции.

Местные жители возмущены произошедшим и недоумевают, как может прийти в голову мысль разрушать могилы? Смотрите видео.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о происшествии, заявив, что «осквернение памятника Арнольду Мери – варварство, которое нельзя игнорировать».