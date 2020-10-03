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Общество

Михаил Ведерников: Осквернение памятника Арнольду Мери – варварство, которое нельзя игнорировать

Осквернение памятника Арнольду Мери в Порховском районе – варварство, которое нельзя игнорировать. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что на днях вандалы разрушили в Порховском районе памятник Арнольду Мери – первому эстонцу, который получил звание Героя Советского Союза. Кроме того, вокруг были разбиты ещё 16 надгробий на кладбище, уточнил глава региона.

«Арнольд Мери – человек, имя которого должен знать каждый житель Порховского района. Он заслужил свою награду благодаря доблести, проявленной в боях под Порховом. Получив четыре огнестрельных ранения, он остановил бегство своего батальона и организовал успешную оборону против десанта противника. В последние годы он проявил себя как идейный общественник, и вплоть до своей смерти в 2009 году боролся со сторонниками фашизма уже на территории современной республики Эстонии», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что осквернение памятника Арнольду Мери – варварство, которое нельзя игнорировать. «Такие поступки должны предаваться огласке и получать самое широкое осуждение со стороны гражданского общества», – отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил сотрудников УМВД России по Псковской области, которые оперативно установили преступников.

«Ими оказались три школьных хулигана, которые сразу же были поставлены на учёт в полиции. Их родителей обяжут компенсировать нанесённый ущерб. Это принципиальная позиция, которой мы будем придерживаться и в дальнейшем, – отметил Михаил Ведерников. – Я много раз предупреждал, что никакого терпимого отношения к вандализму в Псковской области не будет. Это противоречит духу и истории нашей земли, и наша прямая обязанность – донести эту мысль каждому потенциальному вандалу ещё до совершения преступления».

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