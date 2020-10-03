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В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца

  • В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
    Фото: Фото ПАИ
  • В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
    Фото: Фото ПАИ
  • В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
    Фото: Фото ПАИ
  • В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
    Фото: Фото ПАИ

В Пскове на Народной 13, за городским моргом, сотрудники областной аварийно-спасательной службы спасли мужчину, который упал в 8-метровый колодец, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В результате падения 57-летний мужчина получил серьезные травмы. Прибывшие спасатели областной АСС с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, наложили шины и эвакуировали на верх, где передали его медикам скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

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